В Оренбурге зоозащитники выиграли контракт на отлов собак и отказались их убивать

В Оренбурге «Центр льготной стерилизации» получил контракт на отлов бродячих собак и отказался их убивать, как того требует региональное законодательство. Об этом стало известно из публикации в соцсетях организации.
Представители центра заявили, что «ни одно животное не будет умерщвлено». Зоозащитники намерены помещать собак в приюты или искать им места для передержки.
«Была прямая угроза, что контракт заберет подрядчик, готовый убивать собак! И этот подрядчик не из нашего региона. Поэтому Союз экстренно принял единственное верное решение — контракт наш», — рассказали они.
Карантином и стерилизацией животных займется некоммерческая организация «Мы нашли вам друга». Также помогать находить дома собакам будет фонд «Сердца в унисон» — псов разместят на его территории.
К работе с животными с признаками агрессии привлекут кинологов. «Если комиссия, состоящая из ветеринара и кинолога, выявит у животного признаки немотивированной агрессии, собака будет размещена в отдельном вольере», — пояснили в центре.
Зоозащитники подчеркнули, что, согласно требованиям контракта, отловят около 70–80 псов. Отлов будет происходить в течение 40 дней, начиная с 5 июля.
«Мы пока не можем изменить убойный закон, принятый правительством Оренбургской области. На это нужно время. Поэтому сейчас главная наша задача — спасать, содержать и пристраивать собак», — добавили активисты.