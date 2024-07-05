Турецкого футболиста отстранили на два матча Евро за жест националистов

УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции по футболу Мериха Демирала на два матча за жест турецких националистов «волчий салют», при котором пальцами имитируется форма собачьей головы.
Демирал показал этот жест после матча в 1/8 финала Евро, в котором Турция обыграла Австрию. Футболист также выложил в твиттер фотографию, на которой он показывает «волчий салют», с подписью: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».
Апелляционный орган УЕФА пришел к выводу, что футболист нарушил правила достойного поведения, проявил «неспортивный характер» на поле и дискредитировал футбол как вид спорта.
Демирал пропустит матч ¼ финала Евро 6 июля, в котором Турция встретится с Нидерландами. Если турецкая сборная выйдет в полуфинал, футболист не сможет выступить и в нем.
Жест Демирала привел к дипломатическому скандалу между Турцией и Германией, где проходит Евро. Министерства иностранных дел этих стран вызвали послов друг друга. Анкара обвинила власти Германии в ксенофобии, в свою очередь Берлин заявил, что на немецких стадионах «не место символам турецких ультраправых».
Мерих Демирал за свою карьеру успел поиграть в турецком «Аланьяспоре», итальянских «Ювентусе» и «Атланте», сейчас выступает за «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. На Евро-2024 Демирал стал автором двух мячей, один из которых забил на первой минуте.