В Москву из‑за жары пришли богомолы

В Москве на фоне жаркой погоды появились нетипичные для региона богомолы. Эти насекомые не угрожают людям, рассказал РИА «Новости» специалист местного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
По его словам, высокие температуры — благоприятные условия для многих насекомых, в том числе экзотических для этой местности. Жителям Москвы не стоит бояться богомолов, потому что они — «слишком большая добыча для такого маленького хищника».
«Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве. Так, богомолы действительно есть в городе», — заключил Бурмистров.
После сильных гроз и сильных ливней в Москве установилась жаркая погода. 2 июля в городе зафиксировали 134-летний температурный рекорд — плюс 32 градуса. На следующий день из‑за жары на стройке потерял сознание и умер крановщик, к нему не могли подняться из‑за нагревшейся стали крана.