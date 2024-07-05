Девушка узнала об измене парня и продала его автограф Месси и билеты на Кубок Америки

Сегодня в 16:47
Фото: @candefassino

Аргентинская модель Кандела Фассино, узнав об измене своего бойфренда, решила ему отомстить. Она выставила на продажу его футболку с автографом Лионеля Месси и билеты на Кубок Америки по футболу, сообщает СNN Brasil.

Фассино узнала о неверности, увидев, как парень переписывается с ее лучшей подругой. «Я спросила его, почему он писал ей, и он не смог толком объяснить, поэтому я открыла чат и поняла, что часть разговора была удалена», — сообщила девушка.

Модель выставила бойфренда из дома, и он забыл второпях ценные для него вещи, связанные с футболом, — футболку аргентинской сборной с именем и подписью Лионеля Месси, а также билеты на Кубок Америки, где будет играть его любимая Аргентина.

В качестве мести девушка решила разыграть их в лотерею, которую устроила в своих соцсетях. Видеоролики Фассино набрали в инстаграме* более 300 тыс. просмотров.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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