Okko покажет Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА

В середине августа в Okko стартует эксклюзивный показ игр Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА. Сумма сделки не разглашается.
Согласно контракту, Okko получит эксклюзивные права на показ турниров с сезона 2024/2025. Трансляция начнется с Суперкубка УЕФА, открывающего европейский футбольный сезон 14 августа. В матче встретятся «Реал Мадрид» и «Аталанта».
Подписчики Okko смогут смотреть матчи в прямом эфире и записи, выбирать звуковую дорожку, смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательных программы на телевизорах и смартфонах. Созданием контента займется спортивная редакция стриминга.
«Лига чемпионов УЕФА и Лига Европы УЕФА объединяют сильнейшие европейские клубы в красочном противоборстве. Огромное количество факторов, влияющих на выступление команд, делает эти турниры одними из самых захватывающих», — поделился шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.
«Богатая подборка эксклюзивных турниров — это стратегическое преимущество Okko, и мы не просто стремимся оставаться лидером в сегменте спортивных трансляций, но и увеличиваем отрыв от конкурентов», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.
Этим летом Okko транслировал матчи Евро-2024 и Кубка Америки. В январе стриминг показывал главные мировые соревнования по Counter-Strike 2 и Dota 2.