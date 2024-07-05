Okko покажет Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА

«Богатая подборка эксклюзивных турниров — это стратегическое преимущество Okko, и мы не просто стремимся оставаться лидером в сегменте спортивных трансляций, но и увеличиваем отрыв от конкурентов», — сказал руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.