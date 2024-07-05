NYT узнала о взломе внутренней переписки OpenAI. В компании боятся утечки их разработок в Китай

В апреле 2023 года хакеры получили доступ к внутренним перепискам компании OpenAI, создавшей ChatGPT, и украли данные о технологиях систем ИИ. Злоумышленники проникли в онлайн-форум, где сотрудники обсуждали последние разработки, сообщает The New York Times (NYT).
Двое источников газеты отметили, что хакерам не удалось попасть в систему, где OpenAI хранит сами технологии ИИ. После взлома руководство компании созвало совещание в офисе в Сан-Франциско, куда были приглашены совет директоров и некоторые сотрудники, в том числе эти два собеседника NYT.
На собрании было решено не придавать инцидент огласке и не сообщать ФБР и правоохранителям, потому что утечке не подверглась информация о клиентах и партнерах OpenAI. Участники обсуждения посчитали, что взлом не угрожает национальный безопасности и сделан был частным лицом, не связанным с иностранным государством.
После этого некоторые работники OpenAI забеспокоились, что зарубежные конкуренты, включая Китай, могут заполучить данные о технологиях ИИ и подвергнуть опасности национальную безопасность США. В переписках поднимаются вопросы, достаточно ли внимания уделяется безопасности в OpenAI и рискам, связанным с ИИ.
Этой весной из OpenAI уволили технического менеджера Леопольда Ашенбреннера, который ранее направлял совету директоров служебную записку о том, что руководство не принимает достаточных мер для предотвращения кражи ее секретов китайскими властями и другими государствами. Он назвал свое увольнение «политически мотивированным», но в OpenAI отрицают связь между этим решением и его мнением об утечке данных, хотя и «не согласны со многими его заявлениями».