NYT узнала о взломе внутренней переписки OpenAI. В компании боятся утечки их разработок в Китай

Этой весной из OpenAI уволили технического менеджера Леопольда Ашенбреннера, который ранее направлял совету директоров служебную записку о том, что руководство не принимает достаточных мер для предотвращения кражи ее секретов китайскими властями и другими государствами. Он назвал свое увольнение «политически мотивированным», но в OpenAI отрицают связь между этим решением и его мнением об утечке данных, хотя и «не согласны со многими его заявлениями».