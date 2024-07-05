В Казани прошел конкурс красоты среди коров. Лучшие телки поедут в Москву

На выставке «Агроволга» в «Казань Экспо» прошел конкурс красоты среди коров. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Конкурсантки не просто дают большие надои, но и обладают грацией!» — подчеркнул он.
Победительницу выбирали два дня, отмечает 116.ru. В конкурсе участвовали 38 не рожавших телок голштинской породы, из которых в финал прошли 16. Жюри оценивало их походку и грацию, а еще упитанность и молочность.
Дефиле комментировали на русском и английском языках, поскольку в жюри был эксперт из Венгрии — профессиональный оценщик буренок Шебек Тамаш.
Корону забрала корова из Кукморского района Татарстана, второе место — за представительницей Зеленодольского района, третье — Атнинского. Были еще спецноминации — на «самое глубокое туловище», «самую ровную линию спины», «лучшие походку и темперамент», «правильную постановку конечностей».
Лучшие телки Татарстана поедут в Москву представлять республику на выставке «Золотая осень».