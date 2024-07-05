Риши Сунак объявил об отставке с должности премьера. Камбин возглавил Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об отставке с поста главы кабмина. Об этом сообщает Reuters.
Сунак также уйдет с поста лидера Консервативной партии после ее поражения от лейбористов под руководством Кира Стармера. Он покинет эту должность, когда будут достигнуты договоренности о выборе его преемника.
«Я отдавал этой работе все силы, но вы послали четкий сигнал о том, что правительство Соединенного королевства должно измениться, и ваше решение — единственное, что имеет значение», — сказал он в речи перед избирателями у офиса премьера на Даунинг-стрит.
«Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю. Всем кандидатам и агитаторам от Консервативной партии, которые работали не покладая рук, но безуспешно, я выражаю сожаление, что мы не смогли дать вам того, чего заслуживают ваши усилия», — добавил Сунак.
Новым премьер-министром Великобритании станет лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Это произойдет после его встречи с королем Карлом III позже 5 июля.
Ранее Сунак признал поражение консерваторов на парламентских выборах. Подсчет голосов пока не закончился, но, по последним данным, Лейбористская партия забирает 412 мест в парламенте из 650 — на 211 больше, чем в прошлом созыве 2019 года. За консерваторами лишь 121 место (минус 250). Либерал-демократам, предварительно, достается 71 место, шотландским националистам — 9. Это первая победа лейбористов на парламентских выборах в Великобритании за последние 19 лет.