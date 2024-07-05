Риши Сунак объявил об отставке с должности премьера. Камбин возглавил Кир Стармер

«Я услышал ваш гнев, ваше разочарование, и я беру на себя ответственность за эту потерю. Всем кандидатам и агитаторам от Консервативной партии, которые работали не покладая рук, но безуспешно, я выражаю сожаление, что мы не смогли дать вам того, чего заслуживают ваши усилия», — добавил Сунак.