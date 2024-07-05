Обвинение запросило по 6 лет колонии для Жени Беркович и Светланы Петрийчук

Обвинение запросило по 6 лет колонии колонии общего режима для режиссерки Жени Беркович и сценаристки Светланы Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Об этом рассказали их адвокаты в своем телеграм-канале.
Последние заседания по делу проходили в закрытом режиме. Судья закрыл процесс, когда пришла очередь защиты представлять доказательства, мотивировав свое решение угрозами, которые якобы поступают в адрес одного из участников процесса.
Накануне, выходя из зала после окончания заседания, Беркович показала 6 пальцев. В СМИ предположили, что это срок, который запросила прокуратура.
Петрийчук и Беркович судят по обвинению в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол», получивший две «Золотые маски». С мая 2023 года девушки находятся в СИЗО, суд регулярно продлевает им арест в качестве меры пресечения. В апреле 2024-го Женю Беркович и Светлану Петрийчук включили в список террористов.
Уголовное дело на театральных деятельниц завели на основании «деструктологической» экспертизы, которую проводил религиовед Роман Силантьев вместе с главой Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галиной Хизриевой. Силантьев в этом вузе заведует кафедрой деструктологии — дисциплины, созданной им самим и считающейся рядом экспертов лженаучной.
Экспертиза Силантьева выявила в «Финисте Ясном Соколе» признаки следующих «деструктивных идеологий»: ИГИЛ*, субкультуры русских жен-неофиток террористов, а также «идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России».
Позже была проведена еще одна экспертиза по делу. Ее авторка — сотрудница ФСБ Светлана Мочалова — тоже пришла к выводу, что постановка Беркович и Петрийчук оправдывает терроризм. По мнению Мочаловой, обвиняемые специально сформировали в пьесе «романтический образ террориста», чтобы сделать его «интересным и привлекательным для девушек и женщин».
Сотрудница ФСБ упрекнула Беркович и Петрийчук в дискриминации мужчин и добавила, что фигурирующий в пьесе шариатский брак «подразумевает различные формы полиамории», «практически гарантирует невозможность возвращения женщины в русло традиционной семейной жизни». Экспертка утверждает, что само произведение может сформировать «желание или побуждение к осуществлению противоправной (террористической) деятельности».
Спектакль «Финист Ясный Сокол» посвящен девушкам, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки легли реальные приговоры и допросы женщин.
* ИГИЛ признан в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.