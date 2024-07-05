В Москве закрыли парки и бассейны из‑за надвигающейся непогоды

В связи с ухудшением погодных условий с 12.00 пятницы 5 июля в Москве закрываются парки, подведомственные департаменту культуры, и Московский зоопарк. Об этом сообщили в телеграм-канале депкульта.
В свою очередь в департаменте торговли и услуг заявили, что из‑за непогоды с 12.00 закрываются фестивальные площадки «Московских сезонов», включая бассейны.
Чиновники призвали горожан не выходить на улицу без необходимости.
Представители депкульта напомнили, что в столице ожидается гроза с ливнем и крупным градом, возможно образование смерчей. Порывы ветра могут достигнуть 20–25 метров в секунду.
Ожидается больше половины месячной нормы осадков. К началу ненастья температура сохранится в районе 30–34 градусов, но постепенно пойдет на спад.