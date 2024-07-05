Моргенштерну* грозит уголовное дело за неуведомление о втором гражданстве

На рэпера Моргенштерна* (Алишера Валиева) могут завести уголовное дело, поскольку он не уведомил МВД о наличии израильского гражданства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сейчас в отношении музыканта проводится проверка. Статья 330.2 УК, по которой на него могут завести дело, предполагает штрафы до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы, либо обязательные работы на срок до 400 часов.
В конце июня прокуратура Москвы попросила возбудить уголовное дело против рэпера Моргенштерна за неисполнение обязанностей иноагента. Рэпера дважды в течение года привлекали по административной статье о нарушении порядка деятельности иноагента, но артист продолжал публиковать посты без необходимой по закону маркировки, заявляли в ведомстве.
Недавно петербургская прокуратура подала иск с требованием запретить в России клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна». Ведомство усмотрело в нем «неуважение к обрядам церкви».
*Алишер Валиев (Моргенштерн) внесен Минюстом в реестр иноагентов.