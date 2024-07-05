Мультфильм «Гадкий я 4» пропал из российских кинотеатров

Мультфильм «Гадкий я 4» должен был выйти в российский прокат 6 июля. Новая часть франшизы рассказывает, как исправившийся злодей Грю в исполнении Стива Кэрелла пытается творить добро и воспитывать своего ребенка вместе с Люси Уайлд. Однако ему мешает новый злодей Максим Ле Маль и его возлюбленная Валентина.