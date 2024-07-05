Мультфильм «Гадкий я 4» пропал из российских кинотеатров

Показы четвертой части анимационной франшизы «Гадкий я» исчезли из расписаний российских кинотеатров.
«Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате», — написано на интернет-портале «Киноафиша».
Мультфильм «Гадкий я 4» должен был выйти в российский прокат 6 июля. Новая часть франшизы рассказывает, как исправившийся злодей Грю в исполнении Стива Кэрелла пытается творить добро и воспитывать своего ребенка вместе с Люси Уайлд. Однако ему мешает новый злодей Максим Ле Маль и его возлюбленная Валентина.
Режиссером мультфильма выступил Крис Рено, работавший над картинами «Гадкий я» и «Гадкий я-2». Сценарий написал Майк Уайт («Школа рока»), а место продюсера занял основатель Illumination Крис Меледандри.