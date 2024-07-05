Павел Дуров анонсировал выпуск токенов Hamster Kombat на блокчейне TON

Игра-кликер Hamster Kombat запустилась в марте этого года. По сюжету хомяк становится крупной фигурой криптобиржи и старается ее прокачать. Механика проста: пользователи тыкают (тапают) по виртуальному хомяку, получая за каждое нажатие по одной виртуальной монете. Разработчики обещали, что после раскрутки игры эти монеты можно будет преобразовать в криптовалюту. «Афиша Daily» рассказывала, что представляет собой Hamster Kombat и что про нее думают в твиттере.