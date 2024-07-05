Павел Дуров анонсировал выпуск токенов Hamster Kombat на блокчейне TON

Вскоре команда игры-кликера Hamster Kombat выпустит свой токен на блокчейне TON (Telegram Open Network). Об этом Павел Дуров сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, новая криптовалюта «познакомит сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна». «Наступает новая эра, и мы становимся свидетелями ее прихода в режиме реального времени», — заявил основатель Telegram.
Он отметил, что на приложение Hamster Kombat в Telegram подписались 239 млн человек за три месяца. Дуров назвал игру «последним интернет-феноменом, о котором все говорят», и лидером «новой волны мини-приложений» в мессенджере. Удивительный рост Hamster Kombat «показывает вирусный потенциал» платформы приложений Telegram, считает он.
Игра-кликер Hamster Kombat запустилась в марте этого года. По сюжету хомяк становится крупной фигурой криптобиржи и старается ее прокачать. Механика проста: пользователи тыкают (тапают) по виртуальному хомяку, получая за каждое нажатие по одной виртуальной монете. Разработчики обещали, что после раскрутки игры эти монеты можно будет преобразовать в криптовалюту. «Афиша Daily» рассказывала, что представляет собой Hamster Kombat и что про нее думают в твиттере.
В июне на блокчейне TON появился еще один проект — сервис для знакомств TON Dating. Его главные особенности — строгая верификация и возможность зарабатывать на действиях внутри приложения. Редакторка «Афиши Daily» протестировала сервис знакомств и выяснила, каким он получился.