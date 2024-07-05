В московских водоемах могут появиться медузы, если вода нагреется выше 26 градусов

«Если долгое время удерживается жаркая погода и водные слои, где сидят полипы, прогреваются до температуры от 26 до 33 градусов, это увеличивает вероятность начала процесса стробилляции, при котором полипы превращаются в медуз. <…> При повышении температуры воды в водоемах Москвы от 26 градусов и более появление плавающих медуз вполне возможно», — рассказала Мейнцер.