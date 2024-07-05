В московских водоемах могут появиться медузы, если вода нагреется выше 26 градусов

В водоемах Москвы и Подмосковья могут появиться плавающие медузы при нагреве воды выше 26 градусов, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирину Мейнцер.
Сейчас пресноводные медузы обитают в некоторых водоемах столицы в форме полипов.
«Если долгое время удерживается жаркая погода и водные слои, где сидят полипы, прогреваются до температуры от 26 до 33 градусов, это увеличивает вероятность начала процесса стробилляции, при котором полипы превращаются в медуз. <…> При повышении температуры воды в водоемах Москвы от 26 градусов и более появление плавающих медуз вполне возможно», — рассказала Мейнцер.
Она отметила, что плавающие медузы уже встречались в столице летом 2010 года, когда установилась аномально жаркая погода. Впервые их встретили в 1998 году в пруду — охладителе Нижегородской ГРЭС. В Нижнем Новгороде их вновь заметили в 2021 году.
Речь идет о виде Craspedacusta sowerbii. «Это мелкий вид медуз, который в наших условиях не вырастает до размеров больше нескольких сантиметров и не представляет опасности для человека», — пояснила Мейнцер.