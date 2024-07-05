В Карачаево-Черкесии вслед за Дагестаном запретили ношение никабов

Духовное управление Карачаево-Черкесии ввело временный запрет на ношение никабов в республике. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на муфтия КЧР, председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Хаджи Бердиева.
Он отметил, что Духовное управление «считает ношение никаба в современных условиях России запретным до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Указ о запрете принят в соответствии с постановлением Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно хиджаба и никаба, пояснил Бердиев.
Накануне муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России. Там отметили, что поддерживают мнение большинства исламских ученых о необязательности никаба, и напомнили, что в некоторых исламских странах действует полный или частичный запрет на его ношение в общественных местах.
«Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом, недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе. Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа», — заявили в Координационном центре мусульман региона.
До того запрет на ношение никаба принял Муфтият Дагестана. Причиной назвали угрозу безопасности жителей республики после теракта на прошлой неделе.