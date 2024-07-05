В Карачаево-Черкесии вслед за Дагестаном запретили ношение никабов

«Утверждение же некоторых лиц о том, что лицо и руки в исламе являются авратом, недостоверны, недопустимы и даже запретны в исламе, если это вносит смуту и раскол в обществе. Никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для Северного Кавказа», — заявили в Координационном центре мусульман региона.