Лейбористская партия впервые за 14 лет побеждает на парламентских выборах в Великобритании

Сегодня в 09:25
Фото: кадр из видео с канала The Guardian/YouTube

В Великобритании на выборах в парламент страны впервые за 14 лет лидирует Лейбористская партия во главе с Киром Стармером, передает The Guardian.

Подсчет голосов еще продолжается, но лейбористам уже досталось убедительное большинство в парламенте. По последним данным, партия получила 408 мест из 650, 112 мест получили консерваторы, 69 — либеральные демократы.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение правящей Консервативной партии на выборах и поздравил лидера лейбористов Кира Стармера.

«Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра», — заявил политик. Он назвал результаты выборов «отрезвляющим приговором». Официально о результатах объявят 5 июля.

Своих мест в парламенте лишились более десяти высокопоставленных республиканских политиков, в том числе министр обороны Грант Шэппс и бывший премьер-министр Лиз Трасс.

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