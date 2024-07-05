Мизулина потребовала отменить концерты Александра Гудкова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру проверить комика Александра Гудков и запретить его шоу «Подземелья Чикен Карри» сразу в 52 регионах России.
Она назвала Гудкова «русофобом, который высказывался против СВО и призывал донатить на ВСУ».
«Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом? Зачем проводить шоу этого предателя в тот момент, когда наши ребята на фронте сражаются за будущее России? Обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.
Накануне концерты Гудкова отменили в Череповце, Тольятти и Мытищах. По мнению депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, это произошло «в связи с массовым общественным возмущением».
Ранее движение «Сорок сороков» сообщило, что обратилось в Минкульт с требованием отменить показы шоу «Подземелья Чикен Карри» в российских городах.