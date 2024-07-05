Мизулина потребовала отменить концерты Александра Гудкова

«Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом? Зачем проводить шоу этого предателя в тот момент, когда наши ребята на фронте сражаются за будущее России? Обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.