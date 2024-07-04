Картину Тициана продали за рекордную сумму на аукционе

Картину Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет», написанную в 1512 году, продали на аукционе Christie’s за рекордную для работ художника сумму в 22,2 млн долларов. Об этом написал ТАСС.
Полотно появилось на торгах впервые за 150 лет. С середины 90-х до начала 2000-х о местонахождении работы ничего не было известно. Картину похитили из усадебного дома Лонглит в 1995 году, а нашли в 2002 году на автобусной остановке в Лондоне. Шедевр лежал в обычном полиэтиленовом пакете и не имел рамы.
По мнению искусствоведом, картина относится к раннему периоду творчества Тициана. Итальянский мастер создал ее в возрасте чуть более 20 лет. Он изобразил на полотне библейский сюжет — бегство Девы Марии, Иосифа и Иисуса из Вифлеема.
В разные годы «Отдых на пути в Египет» принадлежал императору Наполеону Бонапарту, первому герцогу Гамильтону и королеве-консорту Саксонии Марии Терезии Австрийской. Кто стал новым владельцем полотна, держится в секрете.
Тициан — итальянский живописец, живший на рубеже XV и XVI веков, считается крупнейшим представителем венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Он был признан лучшим художником Венеции еще до достижения им 30 лет. Среди его известных работ — «Венера Урбинская», «Кающаяся Магдалина», «Даная».