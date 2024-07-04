Картину Тициана продали за рекордную сумму на аукционе

Полотно появилось на торгах впервые за 150 лет. С середины 90-х до начала 2000-х о местонахождении работы ничего не было известно. Картину похитили из усадебного дома Лонглит в 1995 году, а нашли в 2002 году на автобусной остановке в Лондоне. Шедевр лежал в обычном полиэтиленовом пакете и не имел рамы.