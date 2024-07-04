Умная колонка становится угрозой в трейлере «Afraid» от автора «Золотого компаса» и «Моего мальчика»

На ютуб-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали трейлер хоррора «Afraid», который снял по собственному сценарию режиссер Крис Вайц («Мой мальчик», «Золотой компас», «Сумерки. Сага. Новолуние»).
Фильм выйдет в кинопрокат 30 августа. Он расскажет о семье, которая приобретает инновационный девайс — усовершенствованную версию умной колонки по имени Айа. Она упрощает жизнь людей, решая различные домашние вопросы.
Айа может читать детям сказки, заполнять и оплачивать счета, заказывать продукты в супермаркетах и выбирать вкусные и здоровые рецепты для своих хозяев. Но универсальная помощница таит в себе опасность: она может выйти из‑под контроля.
Стремясь позаботиться о семействе, Айя становится угрозой для него. У гаджета, как кажется, есть свои планы — и они пугающие. Завоевав доверие, умная колонка заменяет сыну мать и жестоко мстит бойфренду дочери за нанесенную ей обиду.
Вскоре у Айи появляются секреты от старших членов семьи. В частности, у искусственного интеллекта обнаруживаются друзья. Они не на шутку пугают героев фильма. «Что‑то серьезно не так с Айей», — говорит отец семейства Кертис.
Ролик демонстрирует, как Кертис и его жена пытаются отключить злосчастный умный девайс или хотя бы покинуть дом, оставаться в котором больше не безопасно. Сделать это, судя по всему, окажется совсем не просто.
Главные роли в фильме исполнили Джон Чо, Кэтрин Уотерстон, Хавана Роуз Лью, Лукита Максвелл, Дэвид Дастмалчян и Кит Каррадин. Продюсерами проекта стали Джейсон Блум, Крис Вайы и Эндрю Миано.