Виктория и Дэвид Бекхемы воссоздали культовые образы со своей свадьбы к ее 25-летию

Футболист Дэвид Бекхем и его супруга, певица и дизайнер Виктория воссоздали культовые образы, в которых они появились на собственной свадьбе 25 лет назад. Фото пара опубликовала в инстаграме*.
«Смотрите, что мы нашли», — написали супруги в подписи к снимку. На нем Бекхемы сидят на позолоченных тронах в пурпурных нарядах, украшенных цветами. В этот раз к ним не присоединился их сын, хотя на свадьбе он тоже был в фиолетовом одеянии.
Бекхемы показали несколько снимков из фотосессии в знаменитых костюмах и выложили видео, в котором они надевают наряды. Виктория также поделилась архивными кадрами, запечатлевшими подготовку в свадебному торжеству.
В соцсетях Дэвид и Виктория признались в любви к своим детям и питомцам и посмеялись, что до сих пор влезают в одежду 25-летней давности. Дэвид правда сделал это не без усилий.
Виктория отметила, что муж по-прежнему заставляет ее смеяться. А Дэвид просто признался жене в любви. Пара поделилась с подписчиками деталями празднования годовщины.
На завтрак у возлюбленных были изысканные угощения и шампанское Dom Perignon. «Обычно в десять утра мы в спортзале!» — подчеркнула Виктория.