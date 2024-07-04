Виктория и Дэвид Бекхемы воссоздали культовые образы со своей свадьбы к ее 25-летию

«Смотрите, что мы нашли», — написали супруги в подписи к снимку. На нем Бекхемы сидят на позолоченных тронах в пурпурных нарядах, украшенных цветами. В этот раз к ним не присоединился их сын, хотя на свадьбе он тоже был в фиолетовом одеянии.