Виктория и Дэвид Бекхемы воссоздали культовые образы со своей свадьбы к ее 25-летию

Сегодня в 00:16

Футболист Дэвид Бекхем и его супруга, певица и дизайнер Виктория воссоздали культовые образы, в которых они появились на собственной свадьбе 25 лет назад. Фото пара опубликовала в инстаграме*.

«Смотрите, что мы нашли», — написали супруги в подписи к снимку. На нем Бекхемы сидят на позолоченных тронах в пурпурных нарядах, украшенных цветами. В этот раз к ним не присоединился их сын, хотя на свадьбе он тоже был в фиолетовом одеянии.

Бекхемы показали несколько снимков из фотосессии в знаменитых костюмах и выложили видео, в котором они надевают наряды. Виктория также поделилась архивными кадрами, запечатлевшими подготовку в свадебному торжеству.

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В соцсетях Дэвид и Виктория признались в любви к своим детям и питомцам и посмеялись, что до сих пор влезают в одежду 25-летней давности. Дэвид правда сделал это не без усилий.

Виктория отметила, что муж по-прежнему заставляет ее смеяться. А Дэвид просто признался жене в любви. Пара поделилась с подписчиками деталями празднования годовщины.

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На завтрак у возлюбленных были изысканные угощения и шампанское Dom Perignon. «Обычно в десять утра мы в спортзале!» — подчеркнула Виктория.

Бекхэмы в 2023 году появились в документальном фильме на стриминговом сервисе Netflix. Проект «Бекхэм» рассказал о карьере футболиста, его знакомстве с солисткой группы Spice Girls, их романе и семье. Бекхэм после релиза ленты стал мемом.

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