В горах Сочи при сходе лавины погибла женщина

Вчера в 23:04
Фото: Kirill Mikhaylyuk/Unsplash

В горах Сочи при сходе лавины погибла 29-летняя женщина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Девушка попала под снежные массы 30 июня во время отдыха на территории Сочинского национального парка. В горах она находилась вместе с матерью. Инцидент произошел на высоте 2,2 тыс. метров.

Туристка получила тяжелые травмы. Ее эвакуировали из нацпарка при содействии спасателей горного курорта «Красная Поляна» и доставили в больницу. Там девушка скончалась на следующий день.

Лавины — не редкое явление в горах вблизи Сочи. В 2023 году в Красной Поляне лавина оставила без воды и газа жителей нескольких улиц. К счастью, тогда никто не пострадал.

Минувшей зимой в Краснодарском крае объявляли штормовое предупреждение. Сочи готовился к смерчам и лавинам на высоте более 1500 метров.

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