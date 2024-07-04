В горах Сочи при сходе лавины погибла женщина

В горах Сочи при сходе лавины погибла 29-летняя женщина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Девушка попала под снежные массы 30 июня во время отдыха на территории Сочинского национального парка. В горах она находилась вместе с матерью. Инцидент произошел на высоте 2,2 тыс. метров.
Туристка получила тяжелые травмы. Ее эвакуировали из нацпарка при содействии спасателей горного курорта «Красная Поляна» и доставили в больницу. Там девушка скончалась на следующий день.
Лавины — не редкое явление в горах вблизи Сочи. В 2023 году в Красной Поляне лавина оставила без воды и газа жителей нескольких улиц. К счастью, тогда никто не пострадал.
Минувшей зимой в Краснодарском крае объявляли штормовое предупреждение. Сочи готовился к смерчам и лавинам на высоте более 1500 метров.