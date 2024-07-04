В России подорожают виниловые пластинки

Цены на виниловые пластинки в России вырастут на 10%, передает «Сноб» со ссылкой на директора интернет-магазина Plastinka.com Нани Иремадзе.
По ее словам, на это повлиял новый пакет санкций, который Евросоюз ввел в отношении России 24 июня. Ввоз винила и других аудионосителей напрямую из Европы в Россию запретили еще в 2022 году — их поставляли в страну параллельным импортом.
В соцсетях появилась информация, что он предполагает полный запрет на экспорт винила в Россию. В комментарии «Снобу» эксперт опровергла эту информацию.
«Пакет ЕС означает, что Россию и Беларусь при экспорте аудионосителей перестанут использовать как транзитную зону. Для компаний, которые официально занимаются торговлей винила в России, изменится и подорожает логистика», — рассказала изданию Иремадзе.
«Универсального маршрута для всех компаний нет, каждая выстраивала систему работы после введения санкций „потом, кровью и деньгами“. Покупателей же ждет рост цен на товар. Мы прогнозируем, что виниловые пластинки подорожают до 10%», — пояснила она.