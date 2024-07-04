Чехия запретила россиянам въезд без биометрических паспортов

Власти Чехии запретили россиянам использовать для въезда в страну небиометрические паспорта. Об этом сообщило CTK со ссылкой на МИД страны.
В ведомстве пояснили, что нахождение в Чехии без биометрического паспорта будет считаться нелегальным. «Мы пытаемся решить, что с ними [россиянами с документами старого образца] делать», — сказала представитель министерства Мариана Вернерова.
Она отметила, что запрет на въезд по паспортам без биометрии ввели из соображений безопасности, поскольку такие документы легче подделать. «Мы не будем ждать очередной диверсии», — заявил министр иностранных дел Ян Липавский.
Он подчеркнул, что «каждый, кто хочется остаться» в Чехии, «должен доказать, что он тот, за кого себя выдает». Чехия призывает другие страны Европы последовать ее примеру.
Ранее Дания также закрыла въезд для россиян с небиометрическими паспортами. В таких документах при выдаче шенгенской визы стали отмечать страны, в которые въезд не разрешен.