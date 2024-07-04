В Нью-Йорке пара провела свадьбу в метро, чтобы сэкономить деньги

В итоге они с 38-летней Вальдес отпраздновали свое бракосочетание вместе с 20 друзьями, а также совершенно незнакомыми людьми, которые в этот момент ехали в том же вагоне метро. По их словам, праздник обошелся им в 3000 долларов.