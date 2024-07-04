В Нью-Йорке пара провела свадьбу в метро, чтобы сэкономить деньги

Молодая пара из Бруклина Дэниел Джин и Эсми Вальдес устроили свадьбу в городском метро, так как не могли себе позволить дорогостоящую церемонию. Об этом рассказал New York Post.
«У нас не было денег, чтобы устроить церемонию, о которой мы мечтали. Поэтому я решил сделать своей невесте сюрприз и провести свадьбу в нью-йоркском метро», — сказал изданию 39-летний Джин, менеджер по маркетингу из Флэтбуша.
В итоге они с 38-летней Вальдес отпраздновали свое бракосочетание вместе с 20 друзьями, а также совершенно незнакомыми людьми, которые в этот момент ехали в том же вагоне метро. По их словам, праздник обошелся им в 3000 долларов.
Для события они пригласили знакомого комика Джоделла Льюиса и других друзей, отвечавших за установку праздничного стола и планирование ивента.
Как отмечает New York Post со ссылкой на портал The Knot, средняя цена свадебной церемонии в городе составляет около 63 тыс. долларов. При этом средний показатель по США составляет около 35 тыс. долларов.