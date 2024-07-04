Ютуб заблокировал каналы Shaman, Гагариной, Лепса, Газманова и других провластных артистов

Провластный певец Shaman пожаловался на блокировку его ютуб-канала.
«Мой ютуб-канал заблокировали, потому что я — русский», — написал он в своем телеграм-канале. На момент блокировки на канале певца было почти 3 млн подписчиков.
В конце июня Shaman и Полина Гагарина включили в санкционный список ЕС. В качестве причины для включения Shaman в список назвали участие исполнителя в организованных Кремлем концертов, а также выступления на присоединенных территориях. «Дронов поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявили в ЕК.
«Полина Гагарина регулярно выступает на государственных пропагандистских мероприятиях, например, в честь незаконной аннексии четырех украинских областей или годовщины аннексии Крыма. Таким образом, она поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность Украины», — сказано документе.
Григорий Лепс попал в санкционный список в декабре 2022-го, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, Чичерина и Олег Газманов — в октябре того же года. В конце июня 2024-го музыка артистов пропала из Spotify.