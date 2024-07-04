Ютуб заблокировал каналы Shaman, Гагариной, Лепса, Газманова и других провластных артистов

Сегодня в 20:44
Фото: из соцсетей Shaman
Обновлено сегодня в 21:10

Ютуб также заблокировал каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова.

По данным Baza, это произошло после того, как комиссия по радио и телевещанию Литвы попросила Google удалить аккаунты российских певцов и телеведущих, так как они включены в санкционный список Евросоюза.

Провластный певец Shaman пожаловался на блокировку его ютуб-канала.

«Мой ютуб-канал заблокировали, потому что я — русский», — написал он в своем телеграм-канале. На момент блокировки на канале певца было почти 3 млн подписчиков.

В конце июня Shaman и Полина Гагарина включили в санкционный список ЕС. В качестве причины для включения Shaman в список назвали участие исполнителя в организованных Кремлем концертов, а также выступления на присоединенных территориях. «Дронов поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявили в ЕК.

«Полина Гагарина регулярно выступает на государственных пропагандистских мероприятиях, например, в честь незаконной аннексии четырех украинских областей или годовщины аннексии Крыма. Таким образом, она поддерживает действия, которые подрывают территориальную целостность Украины», — сказано документе.

Григорий Лепс попал в санкционный список в декабре 2022-го, лидер «Любэ» Николай Расторгуев, Чичерина и Олег Газманов — в октябре того же года. В конце июня 2024-го музыка артистов пропала из Spotify.

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