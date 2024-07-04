Ютуб заблокировал каналы Shaman, Гагариной, Лепса, Газманова и других провластных артистов

В конце июня Shaman и Полина Гагарина включили в санкционный список ЕС. В качестве причины для включения Shaman в список назвали участие исполнителя в организованных Кремлем концертов, а также выступления на присоединенных территориях. «Дронов поддерживает действия и политику, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявили в ЕК.