В Омске сорвали концерт рэпера Кишлака. На артиста распылили перцовый баллончик

Артист опубликовал видео из одной из больниц. На них врачи спрашивают, что у Кишлака с глазами, и отчитывают его за татуировки. «Нормальный человек себя раскрасит так?» — говорит сотрудница больницы. Также медики интересуются, кто распылил перцовый баллончик на рэпера и его коллег.