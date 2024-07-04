В Омске сорвали концерт рэпера Кишлака. На артиста распылили перцовый баллончик

В Омске неизвестные мужчины сорвали концерт российского рэпера Кишлака. Они распылили на артиста и его команду перцовые баллончики, сообщил телеграм-канал Baza.
По словам очевидцев, пять злоумышленников крепкого телосложения пришли на площадку и заявили, что концерта не будет. После этого они отправились в гримерку рэпера, избили его и организаторов.
Кишлак позднее рассказал, что ему и другим пострадавшим в ходе инцидента отказывают в помощи в травмпунктах города. «Мы уже в третью больницу с ожогами приезжаем, а нам говорят, что мы не туда приехали», — поделился музыкант.
Он отметил, что в больницы его и его коллег привозит скорая помощь. «Это прикол такой? Типа команда дана, чтобы мне не помогали? Залили перцовкой, избили, и типа не помогайте ему, пусть ходит и мучается? Это как так‑то?» — написал рэпер.
Артист опубликовал видео из одной из больниц. На них врачи спрашивают, что у Кишлака с глазами, и отчитывают его за татуировки. «Нормальный человек себя раскрасит так?» — говорит сотрудница больницы. Также медики интересуются, кто распылил перцовый баллончик на рэпера и его коллег.
Кишлак обратился в полицию. Он пообещал, что «всех посадит до единого». «Мы уже знаем, кто это сделал, найдем и накажем», — подчеркнул рэпер. Он назвал нападавших «не мужчинами» и сказал, что они атаковали даже девушек из команды.