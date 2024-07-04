Кастинг-директор «Бриджертонов» рассказала, что ее ежедневно заваливают непрошеными интимными видео

Сегодня в 19:33
Фото: Netflix

Директор по кастингу сериала «Бриджертоны» Келли Валентайн Хендри пожаловалась, что ей на почту ежедневно присылают непрошеные записи сексуального характера.

«Мне приходят самые невероятные видео, причем без спроса. По сути, это секс. Не сам секс, но то, что до меня доносится, очень впечатляет. Это не обнаженка, но не так уж далеко от нее. Это грустно, правда», — поделилась она в подкасте «Should I Delete That?».

По словам Хендри, речь идет не о нескольких роликах. Она утверждает, что каждый день ее почтовый ящик заполняется почти на 90% из‑за потока интимных видео.

Сериал «Бриджертоны» вышел на стриминговой платформе Netflix в декабре 2020 года и быстро стал хитом. В центре сюжета — аристократическая семья, в которой свое счастье и любовь ищут сразу несколько молодых людей.

Главные роли в шоу исполнили Джонатан Бейли, Никола Коклан, Сабрина Бартлетт, Клаудия Джесси, Люк Ньютон и Рут Геммелл.

В мае 2023 года на Netflix также вышел приквел «Бриджертонов» — сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов». В нем сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист. «Афиша Daily» рассказывала о проекте здесь. В июне вышла вторая часть 3-го сезона шоу. О нем «Афиша Daily» подробно написала здесь.

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