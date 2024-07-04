Кастинг-директор «Бриджертонов» рассказала, что ее ежедневно заваливают непрошеными интимными видео

«Мне приходят самые невероятные видео, причем без спроса. По сути, это секс. Не сам секс, но то, что до меня доносится, очень впечатляет. Это не обнаженка, но не так уж далеко от нее. Это грустно, правда», — поделилась она в подкасте «Should I Delete That?».