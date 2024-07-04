Крупнейший австралийский заповедник коал запретил людям брать животных на руки

Сегодня в 18:59
Фото: Ellicia/Unsplash

Старейший и крупнейший в Австралии заповедник коал «Лоун-Пайн-Коала», расположенный в штате Квинсленд, запретил посетителям брать животных на руки. Об этом написала Би-би-си.

Ранее эта практика была в парке повсеместной. С коалами на руках фотографировались среди прочих такие знаменитости, как певица Тейлор Свифт и российский президент Владимир Путин.

«Лоун-Пайн-Коала» стал известен во многом благодаря возможности там погладить и пообнимать животных, которые являются символом Австралии. Однако теперь заповедник решил отказаться от такого развлечения гостей.

Работающие с коалами специалисты посчитали, что животных не стоит вынуждать контактировать с людьми, ведь в дикой природе коалы не стали бы этого делать. Они одиночные особи, у которых общение с человеком вызывает сильный стресс.

«Нам нравится, что и местные, и иностранные гости стремятся познакомиться с дикой природой Австралии на близком расстоянии, но не обязательно с личным контактом,» — заявили в заповеднике.

Зоозащитники давно называли практику фотографирования с коалами на руках жестокой. Они надеются, что примеру «Лоун-Пайн-Коала» последуют и другие парки и заповедники.

Ученые считают, что в дикой природе осталось всего 50 тыс. коал. Этот вид считается иcчезающим. Отказ от прикосновений к животным может помочь сохранить популяцию.

«Благополучие коал имеет первостепенное значение, и, поскольку они являются вымирающим видом, мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их», — подчеркнула представительница Международного фонда защиты животных Австралии Ребекка Кибл.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами