В США собака погибла во время полета из‑за перегрева

На борту авиакомпании Alaska Airlines во время перелета из Гонолулу в Орегон умерла собака — четырехлетний французский бульдог по кличке Фрэнк. Пес скончался, предположительно, из‑за перегрева и обезвоживания, сообщила The Independent.
Фрэнк путешествовал по США вместе со своими хозяевами — Гэри и Энджи Энгелгау. Пара заметила, что питомец плохо себя чувствует, но сотрудники перевозчика не разрешили им выпустить тяжело дышащего пса из переноски.
Бульдог скончался буквально на глазах хозяев. Попытки охладить собаку с помощью льда предприняли слишком поздно. «Я вытащил его из переноски, и его глаза были открыты, но язык немного высунут. Он не двигался и не дышал», — вспомнил Гэри.
Вместе с четой Энгелау путешествовали еще две собаки — сестра Фрэнка по кличке Чарли и 15-летний метис бигля и чихуахуа Фаун. Эти животные благополучно добрались до Орегона.
Однако Гэри и Энджи заявили, что в аэропорту ко всем их питомцам отнеслись без должной заботы. Несмотря на жару (в день полета в Оаху было более 26 градусов), собак не разрешали вынимать из переносок вне зоны для животных.
На Гавайях «не любят собак», пришла к выводу Энджи. Гэри добавил, что все же «нарушил правила» и выпустил собак на улицу примерно на 40 минут перед посадкой на рейс. Это время псы смогли провести в тени с водой.
Энгелгау призывают авиакомпании изменить правила перевозки животных, чтобы предотвратить другие смерти. В Alaska Airlines выразили сожаление о гибели Фрэнка и подчеркнули, что экипаж «проявлял особую заботу о гостях на протяжении полета».