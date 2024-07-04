Панельки и кокошники: музыкальный продюсер Пикника «Афиши» обсудила фольклор и современность

Музыкальный продюсер Пикника «Афиши» Марина Зёмка обсудила фольклор и современность на «Российской креативной неделе» в рамках дискуссии «Как звучит русская музыка: лучшие мировые стандарты или особый путь?».
По словам Зёмки, российский шоу-бизнес с самого начала искал не только заимствования из зарубежных жанров, но и долго выстраивал собственную идентичность. Она отметила, что в современном мире музыкальные жанры вообще не существуют обособленно, а, наоборот, заимствуют друг у друга и взаимно вдохновляются.
«Например, хип-хоп, который мы считаем исконно американским, уходит корнями в африканскую музыку. В нашу страну жанр пришел в 90-х, но с тех пор успел сформировать свое звучание и свои смыслы, которые работают по совсем иным канонам, нежели его американский „старший брат“.
И сейчас, спустя 20 лет, появилась новая волна представителей русского рэпа, которые вдохновляются уже не западными коллегами, а русским рэпом нулевых. Как пример визуальной айдентики — те же панельки спальных районов, которые мы можем видеть в клипах артистов совершенно разных жанров: Гуфа, Mujuice, Shortparis, Хаски. Считаю, сейчас они ничуть не меньше олицетворяют Россию, чем кокошники», — сказала Зёмка.
Продюсер Пикника «Афиши» подчеркнула, что именно такая аккуратная работа с российским культурным кодом, а не навязывание отдельных жанров и направлений и есть самый органичный путь развития народных традиций в современной музыке.