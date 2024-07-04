Панельки и кокошники: музыкальный продюсер Пикника «Афиши» обсудила фольклор и современность

И сейчас, спустя 20 лет, появилась новая волна представителей русского рэпа, которые вдохновляются уже не западными коллегами, а русским рэпом нулевых. Как пример визуальной айдентики — те же панельки спальных районов, которые мы можем видеть в клипах артистов совершенно разных жанров: Гуфа, Mujuice, Shortparis, Хаски. Считаю, сейчас они ничуть не меньше олицетворяют Россию, чем кокошники», — сказала Зёмка.