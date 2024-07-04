В Испании введут «талоны на порно»

Систему планируют запустить к концу лета. Она будет добровольной, поскольку онлайн-платформы могут полагаться на другие методы проверки возраста, чтобы отсеять неподходящих зрителей. Новая схема предвещает закон ЕС, который обяжет веб-сайты не допускать несовершеннолетних к порнографии. Он вступит в силу в октябре 2027 года.