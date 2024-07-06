Алексей Олейников написал сказку о водителе такси

«Если вы водитель такси, то каждый день вы не просто катаетесь по городу, вы соединяете людей, привносите в мир порядок. Влюбленные встречаются благодаря вам. Родители приезжают домой быстрее благодаря вам. А кто‑то, быть может, находит в салоне такси покой в дождливый день. Тоже благодаря вам. Вот из таких размышлений и родилась эта сказка. Цените такси, оно делает нашу жизнь лучше», — прокомментировал автор.