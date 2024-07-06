Алексей Олейников написал сказку о водителе такси

Детский писатель Алексей Олейников и «Яндекс Такси» представили сказку «Тариф „Сны и сказки“. Четыре путешествия Даши Кузнецовой».
Книга, дополненная иллюстрациями Никиты Терешина, рассказывает о приключениях водителя такси Ивана Михайловича и его дочки Даши. Однажды герои отправляются на заказ по волшебному тарифу, который позволяет отвезти пассажира куда угодно — в другую галактику, будущее или царство фей.
«Тариф „Сны и сказки“» — это не только развлекательной проект. В игровой форме он учит юных пассажиров правилам поведения в поездке. Например, не забывать сесть в детское кресло и застегнуть ремни безопасности.
Алексей Олейников надеется, что книга поможет читателям посмотреть на таксистов с другой, не всем доступной стороны.
«Если вы водитель такси, то каждый день вы не просто катаетесь по городу, вы соединяете людей, привносите в мир порядок. Влюбленные встречаются благодаря вам. Родители приезжают домой быстрее благодаря вам. А кто‑то, быть может, находит в салоне такси покой в дождливый день. Тоже благодаря вам. Вот из таких размышлений и родилась эта сказка. Цените такси, оно делает нашу жизнь лучше», — прокомментировал автор.
«Каждый день миллионы людей по всему миру пользуются услугами такси. При этом мало кто знает, что водитель зачастую становится не только спутником на время поездки, но и человеком, который поможет в сложной жизненной ситуации. Вместе с Алексеем Олейниковым мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о захватывающей повседневности одного водителя такси, Ивана Михайловича», — добавила команда «Яндекс Такси».
Сказку можно послушать в исполнении актера Андрея Леонова («Папины дочки», «Зорге», «Есенин», «Ивановы-Ивановы») или прочесть ее электронную версию в книжном сервисе «Букмейт». Бумажную версию книги выпустило издательство «Альпина.Дети». В ближайшее время она появится в российских книжных и онлайн-магазинах.