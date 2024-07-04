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Субподрядчиков Dior и Armani обвинили в эксплуатации труда китайских работников

Сегодня в 17:04
Фото: Lili Cambalova/Unsplash

Бренды Dior и Armani оказались в центре скандала после публикации расследования итальянских прокуроров, которые обвинили субпотрядчиков компаний в эксплуатации труда работников в Китае, изготавливающих их продукцию. Об этом рассказал The Wall Street Journal.

Из расследования следует, что работникам китайских фирм платили всего 57 долларов за каждую сумочку, продаваемую в розницу за около 2780 долларов. При этом многие сотрудники не имели документов и работали в изнурительных условиях: некоторые трудились круглосуточно, а с рабочих станков снимали защитные устройства для повышения производительности.

Прокуроры раскритиковали Dior за неспособность должным образом контролировать и обеспечивать справедливое трудовое поведение своих субподрядчиков. Компанию Giorgio Armani также обвинили в том, что работники их субподрядчиков получают всего 99 долларов за товары стоимостью более 1900 долларов.

Итальянский суд назначил судебную администрацию для субподрядчиков Dior и Armani сроком на один год, позволив им продолжать работу под строгим надзором.

Проверку в отношении компании Giorgio Armani Operations по подозрению в сотрудничестве с китайскими подрядчиками, эксплуатирующими своих рабочих, начали в апреле. Представители Armani Group отметили, что компания «всегда контролировала и предотвращала любые проявления эксплуатации среди своих подрядчиков», и заверили, что будут сотрудничать со следствием на всех этапах.

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