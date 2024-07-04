Субподрядчиков Dior и Armani обвинили в эксплуатации труда китайских работников

Из расследования следует, что работникам китайских фирм платили всего 57 долларов за каждую сумочку, продаваемую в розницу за около 2780 долларов. При этом многие сотрудники не имели документов и работали в изнурительных условиях: некоторые трудились круглосуточно, а с рабочих станков снимали защитные устройства для повышения производительности.