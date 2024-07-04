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В Москве отменят бумажные бюллетени на выборах. Их выдадут только по предварительной заявке

Сегодня в 16:15
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Московская городская избирательная комиссия утвердила новый порядок голосования на сентябрьских выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО, передает ТАСС.

Теперь жители столицы смогут проголосовать на выборах только онлайн или через терминалы на избирательном участке, если не подадут заявление об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что нововведение «отвечает интересам избирателей». По его мнению, москвичи отдают предпочтение дистанционному электронному и электронному форматам голосования на выборах.

Он отметил, что заявки на голосование с помощью бумажных бюллетеней будут принимать до 2 сентября на сайте мэрии Mos.ru или «очно в территориальных избирательных комиссиях». Выборы в Мосгордуму и выборы муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов пройдут в столице с 6 по 8 сентября.

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