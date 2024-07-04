В Москве отменят бумажные бюллетени на выборах. Их выдадут только по предварительной заявке

Он отметил, что заявки на голосование с помощью бумажных бюллетеней будут принимать до 2 сентября на сайте мэрии Mos.ru или «очно в территориальных избирательных комиссиях». Выборы в Мосгордуму и выборы муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского округов пройдут в столице с 6 по 8 сентября.