«Оземпик» может вызывать потерю зрения, выяснили ученые

Люди, которым были назначены инъекции для похудения, могут подвергаться повышенному риску развития глазного заболевания, которое приводит к слепоте. Об этом рассказал The Guardian со ссылкой на исследование ученых Гарвардского университета.
Исследование показало, что люди с диабетом, которым назначали семаглутид, наиболее известный под торговыми марками «Wegovy» и «Ozempic», более чем в 4 раза чаще сталкивались с заболеванием глаз, известным как неартериальная передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва (NAION).
При этом заболевании артерии, снабжающие кровью зрительный нерв в глазу, закупориваются. Из‑за этого зрительный нерв лишается кислорода и впоследствии повреждается, что может привести к потере зрения. Известного лечения этого заболевания не существует.
Исследователи изучили данные 16 827 пациентов гарвардской клиники Mass Eye and Ear, которые получали лечение в течение шести лет. Из пациентов, включенных в исследование, 710 страдали диабетом 2-го типа, и 194 из них был назначен семаглутид. В эксперимент были включены 975 пациентов с избыточным весом или ожирением, 361 из них был назначен семаглутид.
Среди людей с диабетом 2-го типа, которым был назначен семаглутид, обнаружили 17 случаев NAION по сравнению с шестью пациентами, принимавшими другие препараты для лечения диабета. За три года у 8,9% людей, принимавших семаглутид, развился NAION по сравнению с 1,8%, принимавшими другие препараты.
Результаты исследования также показали, что у людей с избыточным весом или ожирением, которым был назначен семаглутид, вероятность развития этого заболевания была более чем в 7 раз выше, чем у тех, кто принимал другие виды препаратов для снижения веса.
Среди включенных в исследование людей с избыточным весом или ожирением, которым был назначен семаглутид, произошло 20 случаев NAION, в то время как у людей, принимавших другие препараты, их было всего три.
«Наши результаты следует рассматривать как значимые, но предварительные, поскольку необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить эти вопросы в гораздо большей и разнообразной популяции», — сказал Джозеф Риццо, профессор офтальмологии Гарвардской медицинской школы.