Вована и Лексуса наградили орденами Дружбы в Кремле

Во время звонков они выдают себя за высокопоставленных лиц и таким образом обманывают своих жертв, получая от них скандальные и неожиданные признания. Так, они общались с Петром Порошенко, Борисом Джонсоном, Камалой Харрис, Элтоном Джоном, принцем Гарри и другими.