Вована и Лексуса наградили орденами Дружбы в Кремле

Пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Краснову и Алексею Столярову) вручили госнаграды в Кремле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Захара Прилепина.
Вован и Лексус получили ордена Дружбы, а Прилепину вручили орден Мужества и медаль «За укрепление боевого содружества» от Минобороны.
Орден Дружбы вручается с 1994 года за особые заслуги в «укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России».
Вован и Лексус прославились в России телефонными розыгрышами, направленными на известных мировых политиков, артистов и общественных деятелей.
Во время звонков они выдают себя за высокопоставленных лиц и таким образом обманывают своих жертв, получая от них скандальные и неожиданные признания. Так, они общались с Петром Порошенко, Борисом Джонсоном, Камалой Харрис, Элтоном Джоном, принцем Гарри и другими.