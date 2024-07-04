В отношении Шона «Дидди» Комбса начали уголовное расследование

Хип-хоп-артиста также подозревают в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и публикации интимных видео из мести. В марте сотрудники министерства национальной безопасности провели обыски в домах Комбса в Майами и Лос-Анджелесе в связи с делом о сутенерстве.