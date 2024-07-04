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В отношении Шона «Дидди» Комбса начали уголовное расследование

Сегодня в 15:04
Фото: Jimmy Kimmel Live/YouTube

Адвокаты рэпера Шона «Дидди» Комбса получили уведомление от федеральных властей Южного округа Нью-Йорка о том, что в отношении него ведется уголовное расследование, передает канал NBC со ссылкой на источники.

Они подтвердили, что правоохранители изучают доказательства, которые потом представят федеральной коллегии присяжных. При этом они до конца не уверены, что против музыканта выдвинут обвинения.

С ноября 2023 года против Дидди подали 6 исков о сексуализированном насилии. Первым истцом стала R’n’B-певица и бывшая партнерка рэпера Кэсси. Она обвинила его в изнасиловании и неоднократном физическом насилии на протяжении 10 лет.

Артист быстро урегулировал иск с бывшей девушкой, однако вскоре против него выдвинули еще несколько обвинений в изнасиловании, а бывший продюсер Комбса обвинил его в домогательствах.

Хип-хоп-артиста также подозревают в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и публикации интимных видео из мести. В марте сотрудники министерства национальной безопасности провели обыски в домах Комбса в Майами и Лос-Анджелесе в связи с делом о сутенерстве.

В декабре 2023 года рэпер 50 Cent объявил, что его продюсерская компания выпустит документальный проект о Комбсе и обвинениях в его адрес. В мае Netflix анонсировал документальный сериал, основанный на истории обвинений в адрес артиста.

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