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Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за несогласованный выезд за рубеж

Сегодня в 14:16
Фото: Агентство «Москва»

Госдума приняла в первом чтении и сразу в качестве закона запрет для депутатов и сенаторов выезжать из России без согласования. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Выезд за рубеж парламентарии обязаны согласовывать с руководством Думы или Совфеда. За несогласованную поездку их могут досрочно лишить мандатов. Порядок и сроки согласования отдельно установят советы палат парламента. Закон вступает в силу немедленно.

Один из авторов закона, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, обосновал инициативу вопросами безопасности — как государства, так и самих парламентариев. Он сослался на приговоры украинских судов в отношении депутатов.

«Напомню, что в Интерпол сегодня не входят только четыре государства — члена ООН: КНДР, Микронезия, Палау и Тувалу», — пояснил председатель комитета.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил также проработать вопрос запрета депутатам покидать Россию в течение определенного времени после окончания их полномочий.

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