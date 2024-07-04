Депутатов и сенаторов будут лишать мандатов за несогласованный выезд за рубеж

Госдума приняла в первом чтении и сразу в качестве закона запрет для депутатов и сенаторов выезжать из России без согласования. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Выезд за рубеж парламентарии обязаны согласовывать с руководством Думы или Совфеда. За несогласованную поездку их могут досрочно лишить мандатов. Порядок и сроки согласования отдельно установят советы палат парламента. Закон вступает в силу немедленно.
Один из авторов закона, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, обосновал инициативу вопросами безопасности — как государства, так и самих парламентариев. Он сослался на приговоры украинских судов в отношении депутатов.
«Напомню, что в Интерпол сегодня не входят только четыре государства — члена ООН: КНДР, Микронезия, Палау и Тувалу», — пояснил председатель комитета.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил также проработать вопрос запрета депутатам покидать Россию в течение определенного времени после окончания их полномочий.