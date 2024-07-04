Майкл Манн зарегистрировался на Letterboxd и назвал свои любимые фильмы

В 2012 году Манн включил «Аватар» в десятку лучших фильмов по версии журнала Sight and Sound. В этом обновленном списке его нет. В интервью Letterboxd в 2023 году режиссер также говорил, что «Аватар» — «один из лучших фильмов, когда‑либо снятых».