Майкл Манн зарегистрировался на Letterboxd и назвал свои любимые фильмы

Режиссер Майкл Манн («Схватка», «Феррари») зарегистрировался на Letterboxd и опубликовал список из 14 любимых фильмов.
В список любимых фильмов Манна вошли «Броненосец „Потемкин“», «Бьютифул», «Бешеный бык», «Аталанта», «Бедные-несчастные», «Апокалипсис сегодня», «Асфальтовые джунгли», «Сладкий запах успеха», «Лабиринт Фавна» и другие.
На момент написания заметки на страничку постановщика подписано лишь чуть больше 8000 человек. Единственным аккаунтом, за которым он пока что следит, является Michael Mann Facts.
В 2012 году Манн включил «Аватар» в десятку лучших фильмов по версии журнала Sight and Sound. В этом обновленном списке его нет. В интервью Letterboxd в 2023 году режиссер также говорил, что «Аватар» — «один из лучших фильмов, когда‑либо снятых».