Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Майкл Манн зарегистрировался на Letterboxd и назвал свои любимые фильмы

Сегодня в 14:40
Фото: Amediateka

Режиссер Майкл Манн («Схватка», «Феррари») зарегистрировался на Letterboxd и опубликовал список из 14 любимых фильмов.

В список любимых фильмов Манна вошли «Броненосец „Потемкин“», «Бьютифул», «Бешеный бык», «Аталанта», «Бедные-несчастные», «Апокалипсис сегодня», «Асфальтовые джунгли», «Сладкий запах успеха», «Лабиринт Фавна» и другие.

На момент написания заметки на страничку постановщика подписано лишь чуть больше 8000 человек. Единственным аккаунтом, за которым он пока что следит, является Michael Mann Facts.

В 2012 году Манн включил «Аватар» в десятку лучших фильмов по версии журнала Sight and Sound. В этом обновленном списке его нет. В интервью Letterboxd в 2023 году режиссер также говорил, что «Аватар» — «один из лучших фильмов, когда‑либо снятых».

Подробности по теме
«Апокалипсис сегодня» и «Дуэлянты»: Кайл МакЛоклен из «Твин Пикса» назвал любимые фильмы
Расскажите друзьям
Теги:
Ferrari
Люди:
Майкл Манн
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами