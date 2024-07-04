LEGO анонсировала набор по фильму «Челюсти» Стивена Спилберга

«Я несколько раз пересматривал фильм „Челюсти“, делая паузы на разных этапах, чтобы получить как можно больше ракурсов лодки и как можно больше деталей. Я также просмотрел множество фотографий акулы-аниматроника, чтобы попытаться передать его как можно точнее (даже включая его откидную челюсть)», — рассказал мужчина , когда его прототип выиграл в голосовании на сайте.