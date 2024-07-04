LEGO анонсировала набор по фильму «Челюсти» Стивена Спилберга

LEGO анонсировала набор, вдохновленный культовым фильмом Стивена Спилберга «Челюсти», который выйдет в августе этого года.
Компания поделилась в своих соцсетях роликом, в котором с помощью LEGO-фигурок воссоздается классический постер фильма. При этом акула Брюс не пытается укусить пловца, а игриво щекочет его.
В набор вошли 1497 деталей. В нем — собираемая лодка с акулой, а также мини-фигурки Броуди, Мэтта Хупера и Квинта.
Основание диорамы набора включает в себя белые детали для создания пены океанских волн, а также табличку с культовой цитатой Броуди: «Тебе понадобится лодка побольше».
«Я несколько раз пересматривал фильм „Челюсти“, делая паузы на разных этапах, чтобы получить как можно больше ракурсов лодки и как можно больше деталей. Я также просмотрел множество фотографий акулы-аниматроника, чтобы попытаться передать его как можно точнее (даже включая его откидную челюсть)», — рассказал мужчина , когда его прототип выиграл в голосовании на сайте.