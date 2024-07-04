Концерт рэпера Slimus в Екатеринбурге отменили после жалобы Мизулиной

Концерт рэпера Slimus в Екатеринбурге, который был намечен на 4 июля в клубе «Фабрика», не состоится. Об этом сообщила Екатерина Мизулина, которая выложила в своем телеграм-канале скриншоты уведомления УМВД по Екатеринбургу.
В документе сказано, что правоохранители, изучив комментарии в интернете, выявили «большой общественный резонанс», вызванный предстоящим концертом. Есть граждане и общественные объединения, которые не хотят выступления, и считают, что во время него возможны «противоправные деяния», сообщили в МВД.
В ведомстве пришли к выводу, что концерт рэпера создает угрозы массовых беспорядков и «дестабилизации оперативной обстановки» с учетом сохраняющихся в стране рисков терактов. УМВД ссылается на недавние атаки в Дагестане.
Правоохранители потребовали от организаторов выступления перенести его на неопределенный срок.
Мизулина назвала Slimus «рэпером-русофобом». Она усмотрела в его творчестве пропаганду наркотиков, оскорбление чувств верующих и дискредитацию армии. По поводу отмены его концерта глава Лиги безопасного интернета написала: «В России в ходе СВО родилось настоящее гражданское общество. Если мы все вместе, то всегда будем побеждать».
Изначально екатеринбургское выступление Slimus должно было состояться еще 15 июня. Но после жалоб Мизулиной и «Ветеранов России» его перенесли на 4 июля.
Комментируя обвинения, Slimus заявил, что не пропагандирует употребление наркотиков и даже оставил в прошлом их упоминание в негативном контексте, а также высказал готовность убрать из сетлиста треки, в которых найдутся нарушения.