Концерт рэпера Slimus в Екатеринбурге отменили после жалобы Мизулиной

В документе сказано, что правоохранители, изучив комментарии в интернете, выявили «большой общественный резонанс», вызванный предстоящим концертом. Есть граждане и общественные объединения, которые не хотят выступления, и считают, что во время него возможны «противоправные деяния», сообщили в МВД.