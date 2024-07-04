Netflix отказался от сериала по игре Horizon Zero Dawn

Netflix решил отказаться от производства сериала по мотивам игры Horizon Zero Dawn. Об этом сообщает журналистка Rolling Stone Шайенн Раундтри.
В конце июня она выпустила расследование, в котором 12 сценаристов и других киноспециалистов обвинили шоураннера сериала Стива Блэкмана («Академия Амбрелла») в токсичном и манипулятивном поведении на площадке.
Кроме того, одна женщина пожаловалась, что Блэкман не продлил ее контракт из‑за беременности. По словам сценаристки, кинематографист знал заранее о ее декрете, но не захотел работать с девушкой после ее возвращения на работу.
Сам Блэкман заявлял, будто сотрудница не уведомила его при трудоустройстве, что беременна. Помимо новоиспеченной матери создатель сериала уволил и других специалистов, все они были женщинами.
Журналистка Раундтри отметила, что, помимо Horizon Zero Dawn, Netflix также отказался от оригинального сериала Блэкмана под названием Orbital.
Сериал по Horizon Zero Dawn анонсировали еще в мае 2022 года. Тогда же Sony объявила о производстве сериалов по God of War и Gran Turismo.