Стартовали съемки комедийного фильма «Дорогая, я больше не перезвоню». В главной роли Никита Ефремов

Радуют Даню лишь мысли о выдуманном будущем, когда он наконец заработает много денег, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно молодой человек впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая напоминает аэропорт из его последней рекламы.