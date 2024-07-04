Стартовали съемки комедийного фильма «Дорогая, я больше не перезвоню». В главной роли Никита Ефремов

В Москве начались съемки полнометражной фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.
Сюжет грядущей ленты расскажет о молодом столичном рекламщике Дане, страдающем синдромом отложенной жизни. Он много работает и пытается все везде успеть, но это совсем не приносит ему счастья.
Радуют Даню лишь мысли о выдуманном будущем, когда он наконец заработает много денег, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно молодой человек впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая напоминает аэропорт из его последней рекламы.
«Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь — обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием „Дорогая, я больше не перезвоню“», — гласит синопсис.
Главную роль в фильме исполняет Никита Ефремов. В нем также снимаются Ян Цапник, Агата Муцениеце, Евгения Добровольская, Дмитрий Чеботарев, Валентина Ляпина, Мила Ершова и Ангелина Пахомова.
Режиссером и автором сценария картины выступает Александр Фомин («Молодой человек»), оператором — Наталья Макарова («Воздух»), а художником-постановщиком — Рузанна Оганесян. Над проектом работают кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр Okko, при участии телеканала «Россия» и Национальной Медиа Группы.
«Основное место действия, куда попадает главный герой нашего фильма, — загробный аэропорт, где люди ждут рейс либо в рай, либо в ад. Почему именно аэропорт? Я очень люблю путешествовать, но, так же, как и главный герой, очень боюсь летать на самолете, поэтому аэропорт для меня — место двойственное», — отметил Фомин.
«Проект заинтересовал меня прежде всего темой, потому что нечасто встречаются фильмы, которые открыто говорят про такую, казалось бы, табуированную вещь как смерть. Мы все время живем так, как будто мы бессмертные, но это не так», — добавил Ефремов.
«Рада, что мы, наконец, приступили к съёмкам, что над фильмом работает талантливая и самобытная команда, и что Okko имеет к этому прямое отношение. Уверена, эта история поможет зрителям задуматься о том, что происходит здесь и сейчас», — сказала Эльвира Дмитриевская, заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Okko.