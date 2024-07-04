Москвичку обвинили в неисполнении родительских обязанностей за то, что муж избил ее при детях

Москвичку, которую муж избил на глазах у детей, привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей. Ее вину нашли в том, что дети стали свидетелями насилия, сообщает Консорциум женских неправительственных объединений.
В январе 2024 года Александру в очередной раз побил супруг Андрей, с которым она тогда пыталась развестись. Мужчина пришел к ней в квартиру, где женщина была с двумя детьми. Сперва он требовал отдать ему дочь, а когда Александра стала просить его уйти, начал бить ее и душить, вызвал полицию и заявил, что это «жена на него кидалась».
Прибывшие на место правоохранители забрали в участок агрессора и его жену с годовалой дочкой. Из отдела полиции в комиссию по делам несовершеннолетних направили протокол о правонарушении, составленный на Александру. «Коса» со ссылкой на Консорциум уточняет, что аналогичный протокол был составлен и на Андрея.
На комиссии по делам несовершеннолетних женщина заявила, что супруг регулярно бьет ее и преследует, а она пытается добиться развода. Несмотря на это, члены комиссии сочли, что Александра виновна в неисполнении родительских обязанностей и в качестве административного наказания вынесли ей предупреждение.
Адвокатесса Александры Анастасия Тюняева пыталась оспорить это в районном суде, но он оставил решение комиссии в силе. Вскоре Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на решение районного суда.
«Тот факт, что несовершеннолетние дети оказались очевидцами физического конфликта между супругами, не может свидетельствовать о неисполнении Александры обязанностей по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка, поскольку ее действия были направлены на защиту себя от провокаций супруга и его физического воздействия. Кроме того, вышеописанные события произошли в съемной однокомнатной квартире, у нее не было объективной и реальной возможности оградить детей от разъяренного мужа», — отметила Тюняева.
В конце 2023 года, после одного из избиений, на Андрея завели уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством. В апреле 2024-го мужчину приговорили к ограничению свободы на полтора года. Суд счел наличие детей у него смягчающим обстоятельством. Сейчас на Андрея заведено еще одно уголовное дело о насилии над супругой и рассматривается административное дело о побоях.