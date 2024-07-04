Москвичку обвинили в неисполнении родительских обязанностей за то, что муж избил ее при детях

В январе 2024 года Александру в очередной раз побил супруг Андрей, с которым она тогда пыталась развестись. Мужчина пришел к ней в квартиру, где женщина была с двумя детьми. Сперва он требовал отдать ему дочь, а когда Александра стала просить его уйти, начал бить ее и душить, вызвал полицию и заявил, что это «жена на него кидалась».