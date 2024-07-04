NYT заявила, что сериал «Слово пацана» финансировался Ираном. Все дело в ошибочном переводе

Американская газета со ссылкой на материал «Медузы»* утверждала, что «Слово пацана» создано Институтом развития интернета и, «согласно некоторым новым отчетам, частично профинансировано Ираном». В оригинальном тексте нет ни слова про Иран, зато в этом контексте упомянут Институт развития интернета (ИРИ). При этом у «Медузы» есть и англоязычная версия этой статьи, где такая ошибка отсутствует.