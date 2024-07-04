NYT заявила, что сериал «Слово пацана» финансировался Ираном. Все дело в ошибочном переводе

The New York Times заявила в статье о сериале «Слово пацана», что его создание финансировалось Ираном. Вероятно, дело в ошибке при переводе: аббревиатуру ИРИ (Институт развития интернета) сервисы Google и Apple автоматически переводят как Иран (полное название государства — Исламская республика Иран, что тоже сокращается как ИРИ). На опечатку обратил внимание активист Михаил Плетнев.
Американская газета со ссылкой на материал «Медузы»* утверждала, что «Слово пацана» создано Институтом развития интернета и, «согласно некоторым новым отчетам, частично профинансировано Ираном». В оригинальном тексте нет ни слова про Иран, зато в этом контексте упомянут Институт развития интернета (ИРИ). При этом у «Медузы» есть и англоязычная версия этой статьи, где такая ошибка отсутствует.
Через некоторое время NYT исправила материал, поменяв «Иран» на «Институт развития интернета». Внизу газета оставила примечание, что в более ранней версии этой статьи были искажены сведения о финансировании «Слова пацана».
* «Медуза» признана в России иноагентом и нежелательной организацией.