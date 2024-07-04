«Что, если…?» завершится третьим сезоном

По словам главы отдела потокового вещания Disney+ Брэда Виндербаума, сериал закончится «удовлетворительно» для Наблюдателя.
«Это похоже на завершение трилогии. Он заводит нас в места, которые вы никогда не ожидали увидеть. Он выходит за рамки первых двух сезонов в своем исследовании мультивселенной. В нем задействованы самые неожиданные персонажи, а кульминация, как мне кажется, очень трогательная и очень приятная», — отметил он.
Наблюдатель с момента дебюта сериала в 2021 году прошел путь от простого наблюдения за событиями в мультивселенной без вмешательства до серьезного влияния на спасение любимых героев.
«Он уже не тот Наблюдатель, каким был в начале. Теперь он другой Наблюдатель. Он нарушил четвертую стену, и это замечательно, потому что это придает персонажу дополнительную сложность, а также позволяет ему быть активным в той степени, в которой он не был в начале сериала. Это очень интересно», — отметил Джеффри Райт, озвучивший героя.
Второй сезон закончился тем, что капитан Картер спасла мультивселенную от Верховного Стренджа и попросила Наблюдателя показать ей другие миры/временные линии, прежде чем вернуть ее домой.