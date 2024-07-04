«Что, если…?» завершится третьим сезоном

«Он уже не тот Наблюдатель, каким был в начале. Теперь он другой Наблюдатель. Он нарушил четвертую стену, и это замечательно, потому что это придает персонажу дополнительную сложность, а также позволяет ему быть активным в той степени, в которой он не был в начале сериала. Это очень интересно», — отметил Джеффри Райт, озвучивший героя.