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«Что, если…?» завершится третьим сезоном

Сегодня в 09:20
Фото: Marvel Entertainment

Мультсериал «Что, если…?» завершится третьим сезоном. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам главы отдела потокового вещания Disney+ Брэда Виндербаума, сериал закончится «удовлетворительно» для Наблюдателя.

«Это похоже на завершение трилогии. Он заводит нас в места, которые вы никогда не ожидали увидеть. Он выходит за рамки первых двух сезонов в своем исследовании мультивселенной. В нем задействованы самые неожиданные персонажи, а кульминация, как мне кажется, очень трогательная и очень приятная», — отметил он.

Наблюдатель с момента дебюта сериала в 2021 году прошел путь от простого наблюдения за событиями в мультивселенной без вмешательства до серьезного влияния на спасение любимых героев.

«Он уже не тот Наблюдатель, каким был в начале. Теперь он другой Наблюдатель. Он нарушил четвертую стену, и это замечательно, потому что это придает персонажу дополнительную сложность, а также позволяет ему быть активным в той степени, в которой он не был в начале сериала. Это очень интересно», — отметил Джеффри Райт, озвучивший героя.

Второй сезон закончился тем, что капитан Картер спасла мультивселенную от Верховного Стренджа и попросила Наблюдателя показать ей другие миры/временные линии, прежде чем вернуть ее домой.

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