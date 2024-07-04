Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии

Второй женщине, К., было 18 лет, когда она познакомилась с Гейманом на подписывании книг в Сарасоте, штат Флорида, в 2003 году. Она начала романтические отношения с ним, когда ей исполнилось 20 лет, а Гейману было около 40. Девушка утверждает, что подчинилась Гейману во время грубого и болезненного секса, который «не был ей ни нужен, ни приятен».