Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии

Две женщины обвинили автора «Благих знамений» Нила Геймана в сексуализированном насилии. Об этом сообщает Tortoise Investigates.
Обвинения охватывают два десятилетия и касаются молодых женщин, одна из которых была няней его ребенка, а вторая — его поклонницей.
Об обвинениях женщин впервые было рассказано в подкасте «Tortoise». В серии из четырех частей рассматриваются рассказы женщин о грубом и унизительном сексе с Гейманом, который, по их словам, не всегда происходил по обоюдному согласию.
23-летняя Скарлетт утверждает, что Гейман совершил сексуальное нападение на нее в течение нескольких часов после их первой встречи в феврале 2022 года в ванной в его новозеландской резиденции, где она работала няней его ребенка. Писатель утверждает, что он лишь обнимал и целовал девушку, и делал это якобы с ее полного согласия.
Девушка отметила, что в другой раз сексуальный акт между ними был «настолько болезненным и жестоким», что она потеряла сознание. По ее словам, когда она просила Геймана остановиться, он якобы смеялся и, сказав, что девушка должна быть наказана, ударил ее ремнем.
Второй женщине, К., было 18 лет, когда она познакомилась с Гейманом на подписывании книг в Сарасоте, штат Флорида, в 2003 году. Она начала романтические отношения с ним, когда ей исполнилось 20 лет, а Гейману было около 40. Девушка утверждает, что подчинилась Гейману во время грубого и болезненного секса, который «не был ей ни нужен, ни приятен».
По ее словам, она сказала Гейману, что не хочет заниматься с ним сексом из‑за болезненной инфекции мочевыводящих путей, но мужчина якобы все равно продолжил. При этом К. поддерживала с ним дружеские отношения на протяжении долгих лет и поняла, что на самом деле произошло между ними, лишь только после начала движения #MeToo.
Гейман категорически отрицает обвинения и утверждает, что секс с упомянутыми женщинами был по обоюдному согласию.