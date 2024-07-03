Талибы* изнасиловали активистку в тюрьме и шантажировали снятыми кадрами

Афганскую защитницу прав человека подвергли в тюрьме Талибана* групповому изнасилованию и пыткам. Об этом сообщает The Guardian в распоряжении которого появилось видео, доказывающее эту информацию.
На кадрах молодой женщине приказывают снять одежду, после чего двое мужчин несколько раз насилуют ее. Девушка пытается закрыть лицо руками, а один из вооруженных мужчин сильно толкает ее, когда она колеблется, исполнять ли ей приказы. В один из моментов ей говорят: «Все эти годы тебя трахали американцы, теперь наша очередь».
По словам активистки, ее арестовали за участие в публичном протесте против талибов. После выхода на свободу она бежала из Афганистана. Уже за рубежом ей отправили видео с изнасилованием, угрожая опубликовать его, если женщина не перестанет критиковать Талибан.
Правозащитница считает, что запись была сделана намерено, чтобы заставить ее замолчать и пристыдить.
Это не первый случай сексуализированного насилия над женщинами в Афганистане, о котором стало известно The Guardian. На прошлой неделе издание писало о девочках-подростках, избитых и изнасилованных после задержания за нарушение законов о ношении хиджаба. Тело одной из девушек, как сообщалось, нашли в канале через несколько недель после ее ареста силовиками Талибана.
* «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.