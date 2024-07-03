Талибы* изнасиловали активистку в тюрьме и шантажировали снятыми кадрами

На кадрах молодой женщине приказывают снять одежду, после чего двое мужчин несколько раз насилуют ее. Девушка пытается закрыть лицо руками, а один из вооруженных мужчин сильно толкает ее, когда она колеблется, исполнять ли ей приказы. В один из моментов ей говорят: «Все эти годы тебя трахали американцы, теперь наша очередь».