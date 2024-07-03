Немецкий город переименуют в честь Тейлор Свифт на время ее концертов

Представитель мэрии Маркус Швардтман отметил, что по улицам начал курсировать трамвай «Тейлор Свифт». А еще американская певица получит собственный камень на местной Аллее Славы. По словам Швардтмана, это далеко не все мероприятия, намеченные к приезду певицы, но остальные он пока не раскрывает.