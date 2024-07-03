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Немецкий город переименуют в честь Тейлор Свифт на время ее концертов

Сегодня в 22:04
Фото: Stadt Gelsenkirchen

Город Гельзенкирхен на западе Германии временно переименуют в Свифткирхен по случаю приезда Тейлор Свифт. Об этом сообщает Der Spiegel.

Табличка с новым названием уже установлена в центре города. В ближайшие дни несколько аналогичных знаков должно появиться в людных местах Гельзенкирхена.

Представитель мэрии Маркус Швардтман отметил, что по улицам начал курсировать трамвай «Тейлор Свифт». А еще американская певица получит собственный камень на местной Аллее Славы. По словам Швардтмана, это далеко не все мероприятия, намеченные к приезду певицы, но остальные он пока не раскрывает.

Гельзенкирхен первым из немецких городов станет местом проведения «Eras Tour» Тейлор Свифт. На местном стадионе «Фельтинс-Арена» звезда выступит 17, 18 и 19 июля. Ожидается, что на каждом из этих концертов будет до 70 тыс. человек, многие из которых приедут из других населенных пунктов. Население Гельзенкирхена — 260 тыс. человек.

Временно переименовать город в Свифткирхен предложила местная школьница Алешани Вестхофф. Несколько недель назад она написала петицию, на которую обратила внимание мэр Карин Вельге. Чиновница поддержала инициативу и пригласила Вестхофф самой открыть табличку с новым названием.

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