В «Яндекс Музыке» заблокировали «Дымок» Ицыка Цыпера по требованию РКН

В январе «Дымок» потребовали запретить в РФ общественники из «Ветеранов России» и обратились в Генпрокуратуру. Они обнаружили в песне призывы «курнуть», а также возмутились из‑за строк про натертый исполнителем «ручничок» и смешанный с чем‑то табак.