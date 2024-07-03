В «Яндекс Музыке» заблокировали «Дымок» Ицыка Цыпера по требованию РКН

Песня «Дымок» Ицыка Цыпера больше не доступна в «Яндекс Музыке». В качестве причины блокировки указаны требования Роскомнадзора.
В «Звуке» и «VK Музыке» трек пока можно послушать. В «МТС Музыке» композиция есть, но не воспроизводится.
В январе «Дымок» потребовали запретить в РФ общественники из «Ветеранов России» и обратились в Генпрокуратуру. Они обнаружили в песне призывы «курнуть», а также возмутились из‑за строк про натертый исполнителем «ручничок» и смешанный с чем‑то табак.
Ицык Цыпер не имеет гражданства России и проживает в Казахстане, поэтому российские власти не могут привлечь его к ответственности.
Песня «Дымок» стала первым большим хитом 2024 года. Сейчас на ютубе у клипа на нее 59 млн просмотров.